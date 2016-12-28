Kaza dün akşam saatlerinde Ferhat Öztaş’ın kullandığı 06 SAR 84 plakalı çekici ile Dursun Mehmet Erişmiş idaresindeki 52 EP 765 plakalı otomobil, Samsun-Ordu karayolu Dolunay Mahallesi Kavşağı’nda çarpıştı. Kaza güvenlik kamerasına yansırken otomobilin çekicinin önüne çıktığı ve çekicinin duramayarak otomobile çarptığı gözüktü.

Kavşağa yakın bir yerde ki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada 1 kişi hayatını kaybederken, yaralıların ise Fatsa Devlet Hastanesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.