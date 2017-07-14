Ordu’da orman köylülerine 14 yılda 29 milyon TL destek

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından orman köylerinde yaşayanların sosyal ve ekonomik gelişmelerini desteklemek maksadıyla geliştirilen projelerin uygulanmasına devam ediliyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ordu’nun coğrafi şartları göz önüne alınarak hayata geçirilen süt sığırcılığı, süt koyunculuğu, çiçekçilik, kat kaloriferi, tavukçuluk ve fenni arıcılık başta olmak üzere birçok alanda uygulanan projelerle orman mahallelerinde yaşayan vatandaşlara yaklaşık 29 milyon TL kredi desteği sağladığı belirtildi.



2003 yılından bu yana il genelinde toplam 5 bin 814 aileye destek veren Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 2017 yılı için de 170 aileye 2 milyon TL destek vermeyi hedefliyor.

“Destek vermeye devam edilecek”

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bakanlık olarak orman köylülerini düşündüklerini, onların kalkınmalarını desteklemek gayesiyle birçok proje geliştirdiklerini ve bu projelerle vatandaşlara ilave istihdam alanları oluşturduklarını ifade etti. Ayrıca orman alanlarında yürütülen faaliyetlerde orman köylülerini işçi olarak çalıştırdıklarını kaydeden Bakan Veysel Eroğlu, bu yıl da bu tür projeleri çeşitlendirerek destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Metin Akyürek