Edinilen bilgiye göre, Ordu’nun Perşembe ilçesine bağlı Yarlı Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin olayı ihbar etmesinin ardından olay yerine Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Ordu Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına ilk müdahale olay yerine ilk ulaşan Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden geldi. Anayola yaklaşık 400 metre mesafede bulunan yangına ek boru ile müdahale edildi. Arazinin engebeli olması ve rüzgarın şiddetini arttırması ile yangın söndürme çalışmalarına itfaiye ekiplerinin yanı sıra köylülerde yardım etti.

Yangının yerleşim yerlerine yakın bir alanda çıkması mahalle sakinlerini tedirgin ederken, ekiplerin yaklaşık iki saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında soğutma çalışmaları devam ederken, 10 dönümlük orman ve fındık bahçesi zarar gördü.

Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Doğan Arzık