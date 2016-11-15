Ordu Valiliği tarafından Ordu’daki tüm Ziraat Odası Başkanlıklarına gönderilen yazıda, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hayvansal ve bitkisel üretim yapan vatandaşlara önemli destekler verildiğine dikkat çekildi. Tüm bu desteklerin yanında ‘Kentten Köye Dönüş Projesi’ kapsamında uygulamaya konulan ‘Genç Çiftçi Projesi’nin de bu yıldan itibaren Ordu’da başlayacağı belirtilen yazıda şöyle denildi:

“Tüm bu desteklemeler ve projeler ilimiz tarımının geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanması açısından son derece önemli olup ikameti il dışında bulunan üreticilerimizin bu desteklemelerden ve projelerden yararlanabilmesi hususunda zaman zaman sıkıntılar yaşanabilmektedir. Yaşanan bu sıkıntıların giderilebilmesi ve üreticilerimizin projelerden ve desteklemelerden maksimum seviyede yararlanabilmesi için yılın büyük bir kısmını ilimizde geçirdiği halde ikametgahı il dışında olan üreticilerimizin ikametgahlarını ilimize taşımaları büyük önem arz etmektedir.”

Enver Yılmaz:”Gerçek nüfusumuz bu değil”

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, halen resmi olarak 735 bin nüfusa sahip Ordu ilinin gerçek nüfusunun daha fazla olduğunu söyledi. Özellikle yaz mevsimi döneminde Ordu’nun nüfusunun 2 milyona çıktığını, kış döneminde azaldığını belirten Başkan Yılmaz, "Yaz ve kış dönemlerinde nüfus oranındaki fark fazla olduğu için zaman zaman sıkıntılar yaşıyoruz. 30 Aralık itibarıyla gerçek nüfusumuzu ortaya koymalıyız. Bilindiği gibi yaz aylarında nüfusumuz ikiye üçe katlanıyor. Hayata geçen yatırımlar, devletten gelen nüfusa orantılı kaynakla yapıldığı için gerçek nüfusumuzu göstermeli ve nüfus kaydımızı Ordu’ya aldırmalıyız. Bu konuda tüm belediye başkanlarımıza büyük görev düşüyor. Ordulu hemşehrilerimizin doğrudan destek ödemelerinden faydalanmasının en doğru yolu, nüfus kayıtlarını Ordu’ya aldırmaları olacak. İlimizin daha da kalkınması için yaşamlarının büyük bir kısmını burada geçiren ve buranın nimetlerinden faydalanan insanımızın nüfus kaydını Ordu’ya aldırması gerekiyor. Alan Bazlı Fındık Desteği alan Orduluların yüzde 50’sinin nüfusu Ordu dışında kayıtlı” dedi.

Fındık desteğinden 6 yılda 1.5 milyar TL ödeme yapıldı

Bu arada 2009 yılından buyana Fındıkta Alan Bazlı Destek Ödemesi adı altında fındık üreticilerine bugüne kadar 1.5 milyar TL destekleme ödemesi yapıldığı belirtildi. 2015 yılında başvuru yapan 400 bin üreticiye, ödemeler 2016 yılı Haziran ayında yapılmış ve 280 milyon TL ödeme gerçekleştirilmişti.