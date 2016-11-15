Diğer
Kategoriler

Ordu’da oturmayana destek yok

Ordu Valiliği, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tarım ürünlerine yönelik uygulanan destek ve projelerden yararlanmak isteyen ancak ikametgahları il dışında olan üreticilerin ikametgahlarını Ordu’ya aldırmaları gerektiği yönünde bir çalışma başlattı.

Orduda oturmayana destek yok

15 Kasım 2016 13:24

Ordu Valiliği tarafından Ordu’daki tüm Ziraat Odası Başkanlıklarına gönderilen yazıda, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hayvansal ve bitkisel üretim yapan vatandaşlara önemli destekler verildiğine dikkat çekildi. Tüm bu desteklerin yanında ‘Kentten Köye Dönüş Projesi’ kapsamında uygulamaya konulan ‘Genç Çiftçi Projesi’nin de bu yıldan itibaren Ordu’da başlayacağı belirtilen yazıda şöyle denildi:
“Tüm bu desteklemeler ve projeler ilimiz tarımının geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanması açısından son derece önemli olup ikameti il dışında bulunan üreticilerimizin bu desteklemelerden ve projelerden yararlanabilmesi hususunda zaman zaman sıkıntılar yaşanabilmektedir. Yaşanan bu sıkıntıların giderilebilmesi ve üreticilerimizin projelerden ve desteklemelerden maksimum seviyede yararlanabilmesi için yılın büyük bir kısmını ilimizde geçirdiği halde ikametgahı il dışında olan üreticilerimizin ikametgahlarını ilimize taşımaları büyük önem arz etmektedir.”

Enver Yılmaz:”Gerçek nüfusumuz bu değil”
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, halen resmi olarak 735 bin nüfusa sahip Ordu ilinin gerçek nüfusunun daha fazla olduğunu söyledi. Özellikle yaz mevsimi döneminde Ordu’nun nüfusunun 2 milyona çıktığını, kış döneminde azaldığını belirten Başkan Yılmaz, "Yaz ve kış dönemlerinde nüfus oranındaki fark fazla olduğu için zaman zaman sıkıntılar yaşıyoruz. 30 Aralık itibarıyla gerçek nüfusumuzu ortaya koymalıyız. Bilindiği gibi yaz aylarında nüfusumuz ikiye üçe katlanıyor. Hayata geçen yatırımlar, devletten gelen nüfusa orantılı kaynakla yapıldığı için gerçek nüfusumuzu göstermeli ve nüfus kaydımızı Ordu’ya aldırmalıyız. Bu konuda tüm belediye başkanlarımıza büyük görev düşüyor. Ordulu hemşehrilerimizin doğrudan destek ödemelerinden faydalanmasının en doğru yolu, nüfus kayıtlarını Ordu’ya aldırmaları olacak. İlimizin daha da kalkınması için yaşamlarının büyük bir kısmını burada geçiren ve buranın nimetlerinden faydalanan insanımızın nüfus kaydını Ordu’ya aldırması gerekiyor. Alan Bazlı Fındık Desteği alan Orduluların yüzde 50’sinin nüfusu Ordu dışında kayıtlı” dedi.

Fındık desteğinden 6 yılda 1.5 milyar TL ödeme yapıldı
Bu arada 2009 yılından buyana Fındıkta Alan Bazlı Destek Ödemesi adı altında fındık üreticilerine bugüne kadar 1.5 milyar TL destekleme ödemesi yapıldığı belirtildi. 2015 yılında başvuru yapan 400 bin üreticiye, ödemeler 2016 yılı Haziran ayında yapılmış ve 280 milyon TL ödeme gerçekleştirilmişti.

Etiketler: Enver Yılmaz, ordu valiliği


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

KENT HABERLERİ VİDEO GALERİ
KENT HABERLERİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!