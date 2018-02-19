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Ordu’da pikap fındık bahçesine yuvarlandı: 4 yaralı

Ordu’nun Ünye ilçesinde fındık bahçesine yuvarlanan pikapta bulunan 4 kişi yaralandı.

Orduda pikap fındık bahçesine yuvarlandı: 4 yaralı

19 Şubat 2018 12:43

Edinilen Bilgiye göre, Tekkiraz istikametinden Ünye’ye seyir halinde olan Şakir Ş. yönetimindeki 61 AH 716 plakalı pikap buzlanma nedeniyle Mengen virajını alamayarak fındık bahçesine yuvarlandı. Araç taklalar atarak 25-30 metre aşağıdaki dereye ters bir vaziyette düştü. Yoldan geçen vatandaşların 112 Acil Servis ve Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiyesini arayarak yardım istediler. Olay yerine gelen ekipler araçta bulunan Şakir Ş. (48), Süleyman B. (72), Melek B. (70) ve Necdet D.'yi (17) çıkartıp Ünye Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırdı.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken yaralıların durumlarının ciddi olmadığı öğrenildi. 

Hamza Alp
 

 

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