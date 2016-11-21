Olay, Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ordu Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Köksal T. (44) evinde silahla kendisini vurdu. Ağır yaralanan polis memuru, 112 Acil Servis ekiplerince Altınordu ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, polis eskortu eşliğinde Fatsa ilçesindeki başka özel bir hastaneye, oradan da Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralı polisin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis memuru Köksal T.’nin intihara kalkışmış olması üzerinde yoğunlaşan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.