40 yıl önce inşa edilen ve 6 mahallenin ihtiyacına cevap veren ana kolektör hattında çelik ve dökme beton yerine beton kullanıldığı ortaya çıktı. Olaya müdahale eden Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri eski kolektör hattını yenileme çalışmasına başladı. Bu süre içerisinde trafik tek şeritten verildi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, gece saatlerinde meydana gelen çökmenin ihbarını alır almaz olaya müdahale ettiklerini belirtti. Yılmaz, “Karadeniz Sahil Yolu'nun otogar mevkisinde yolda çökme olduğu tespit edildi. Ekiplerimizin zamanında müdahalesiyle küçük çaplı borular daha büyük çaplı borularla değiştirildi. Maalesef alt yapı ilimizde yılların eksikliğidir. Bu yüzden önce altyapı diyerek her yerde altyapı çalışması başlattık. Bu yol her gün binlerce aracın geçtiği bir güzergah. Büyük bir felaket olabilirdi. Hepimize büyük geçmiş olsun” diye konuştu.

Metin Akyürek

