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Ordu'da sahile fındık vurmaya devam ediyor

Ordu’nun Fatsa ilçesinde yaşanan sel felaketi nedeniyle üreticilerin harmanlarından denize akan fındık, sahile vurmaya devam ediyor.

Orduda sahile fındık vurmaya devam ediyor

28 Ağustos 2018 13:09

Ordu'da 8 Ağustos’ta yaşanan sel afetinde denize akan fındıkları deniz geri veriyor. Fatsa’nın Dolunay Mahallesi'nde kıyıya tane halde çok sayıda fındık vurdu. Bazı üreteciler sahile giderek kıyıya vuran fındıkları topluyor. 

Yaklaşık 1,5 ton fındığının harmandan sel ile birlikte denize aktığını söyleyen üretici Taner Kurt, “Tüm emeğimiz denize gitti ve ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yağmur biranda başladı. Fındığımızın harmana seriliydi, kurtarmaya çalıştık fakat dışarı bile çıkamadık. Gözlerimizin önünde su ile birlikte fındığımız aktı gitti. Deniz fındığımızı geri vermeye başladı. Gerçekten çok mağdur olduk. Yetkililerden bizlere sahip çıkılmasını, üreticilerin yanında olmalarını talep ediyorum. Bütün yılın emeği denize gitti, sahilde karaya vurduğunu görünce de çok üzüldüm” dedi.  

Ahmet Altay

Etiketler: fındık, ordu

 

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