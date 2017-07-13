Diğer
Kategoriler

Ordu'da şaşırtan manzara

Ordu’da sürdürülen alt yapı çalışmalarında ortaya çıkan ve kullanılamaz hale gelmiş eski içme suyu boruları görenleri şaşırtıyor.

Orduda şaşırtan manzara

13 Temmuz 2017 17:55

Ordu Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Ordu Su Kanalizasyon İdaresinin (OSKİ) sürdürdüğü alt yapı çalışmalarında 40-50 yıldır kullanılan eski ve paslı su boruları vatandaşları şaşırtıyor. Vatandaşlara adeta ‘bu borulardan nasıl su içmişiz’ dedirten manzarayı değerlendiren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, bu malzemeleri vatandaşların göreceği şekilde sergileyeceklerini söyledi.
Yıllmaz, “Bu yılın Kasım ayında alt yapıyı tamamlamayı hedefliyoruz. Çalışmaların bir an önce sona ermesini isterdik ancak kazılan her noktada geçmişin izlerini görüyoruz. Paslı, tıkanmış ve kullanılamaz hale gelmiş boruları gördükçe yürüttüğümüz çalışmada daha hassas davranıyoruz. Alt yapı çalışmalarımızda yer altından çıkan malzemeleri ilerleyen günlerde sergileyeceğiz. Şu ana kadar planlanan çalışmaların yüzde 75’ini tamamladık. Alt yapı işimizi bitirdiğimiz bölgelerimizde bilindiği üzere ara vermeden asfalt dökümüne geçiyoruz. Günü kurtarmak için değil, geleceği inşa etmek için yatırımlarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Metin Akyürek 

 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 33°C

  • İzmir

    İzmir 38°C

  • Bursa

    Bursa 33°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!