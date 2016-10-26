Karadeniz Bölgesi’nde ilk defa uygulanan proje ile Fatsa Sakarya Ortaokulu öğretmenleri, sınıflardaki sıraları farklı renklere boyayarak örnek bir projeye imza attılar. Sınıflarındaki sıraları farklı renklerde boyanmış görünce şaşıran öğrenciler, öğretmen ve yöneticilere teşekkür ettiler. Projenin mimarlarından olan okulun Beden Eğitimi Öğretmeni Selahattin Aydoğan, “Her insanın farklı bir kişiliği, farklı yapıya sahip olduğundan dolayı çocuklarımıza farklı renklerle daha verimli ve bulunduğu bir ortam oluşturmak istedik. Projemizi velilerimizle paylaştık, onlar da bizlere destek oldular. Çok olumlu tepkiler aldık ve sıraları boyama işlemine başladık. Okuldaki tüm sınıflarda bu uygulamayı yapacağız” dedi. El Ele Verelim Sınıfımızı Güzelleştirelim Projesi ile okul sıralarını renklendirdiklerini belirten Sakarya Ortaokulu Müdürü Cevat Öztürk, “Sıralarımızı renklendirdik ve proje ile yenileme çalışması yaptık. Başlattığımız projenin tüm ülkemizde örnek olmasını diliyorum. Türkiye genelindeki sınıflarda uygulanmasını çok istiyorum. Çocuklarımızın güzel sınıflarda okumaya hakları var. Ordu’da ilk defa okulumuzda uygulanan projemiz gerçekten çok beğenildi. Tüm emeği geçen öğretmenlerimize ve velilerimize desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Sınıf öğrencileri ise yeni uygulama ile çok mutlu olduklarını ve renkli sıralarda ders işledikleri için derslere daha iyi motive olacaklarını belirttiler. Öğrencilerden Riva Nur Yanık, “İlk defa böyle bir sınıfa geldim ve çok güzel bir uygulama olmuş diyebilirim. Çok mutlu oldum. Bizler için çok verimli geçecek derslerimiz” dedi.

Ali Berke Alkış adlı öğrenci ise, “Sınıfa girdiğimde ilk önce şaşkına döndüm. İlk defa böyle bir sınıfta derse girdim. Diğer okullardaki arkadaşlarıma da bulunduğumuz sınıfla ilgili bilgiler vereceğim” şeklinde konuştu.

Sınıflarını güzelleştiren öğretmenlerine teşekkür eden Aslıhan Aygüzel, “Renkli sıralarda okumak bizler için çok güzel bir duygu. Emeği geçen öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı.

Veliler de projeye destek verdiklerini belirttiler. Okul velilerinden Ersoy Kayaoğlu, “Bizler de çok heyecanlıyız. Sınıflar gerçekten çok güzel olmuş. Bizim zamanımızda böyle güzellikler yoktu. Çocuklarımız daha mutlu şekilde okullara gelecekler. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Ersoy Kayaoğlu, İlhami Dinç ve Nil Aygüzel adlı veliler ise şunları söyledi: “Hocalarımızın bizlere sınıfları güzelleştirelim projesini yapmak istedikleri belirttiler. Bizler de kendilerine destek verdik. Sınıflar gerçekten çok güzel olmuş. Bizim zamanımızda böyle güzellikler yoktu. Çocuklarımızın daha mutlu şekilde okullara gelecekler. Tüm okulda bu uygulama yapılacak. Öğrencilerimizin bu renkli sınıflarda daha iyi ders işleyecek. Emeği geçen okul yönetimi ve öğretmenlerine teşekkür ediyoruz.”

Ahmet Altay