Ordu’da TOKİ’nin 120 konutu satışa çıktı

27-28 Haziran 2018’de ihale yapılacak

17 adet 1+1, 26 adet 2+1 ve 77 adet 3+1 dairenin satışıyla ilgili detaylı bilgi içeren satış duyurusuyla birlikte satılacak dairelerin konumu, özellikleri ve satış fiyatı gibi bilgilerin yer aldığı bir liste yayınlandı. Ordu Büyükşehir Belediyesi merkez yerleşkesi encümen toplantı salonunda yapılacak ihale kapsamında, listedeki 1-50 sıra numaralı dairelerin satışı, 27.06.2018 Çarşamba günü saat 14.00’ten itibaren 3’er dakika ara ile, 51-120 sıra numaralı dairelerin satışı ise 28.06.2018 Perşembe günü saat 14.00’ten itibaren 3’er dakika ara ile yapılacak.

Son başvuru tarihi 26 Haziran 2018

İhaleye katılmak isteyenler şartname ve eklerini İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı-Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğünden 100 TL bedelle satın alabilecek. İstekliler istenilen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayacak ve başvuru dilekçesine ekleyerek ihale dosyasını, Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No:2/3 adresinde bulunan Ordu Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı-Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğüne 26.06.2018 tarihinde saat 17.00’ye kadar teslim edecek. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecek. İstenilen belgelerin posta ile gönderilmesi hâlinde ilanda belirtilen gün ve saate kadar ulaşan başvurular kabul edilip, postadaki gecikmeler mazeret olarak kabul edilmeyecek.

Örnek daire hazır

Vatandaşlar arzu edildiği takdirde 3+1 örnek daireyi gezerek satışı yapılacak daireler hakkında fikir edinebilecek.

Metin Akyürek

