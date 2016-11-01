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Ordu’da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonetin minibüse çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Orduda trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

01 Kasım 2016 16:12

Giresun'dan Ordu'ya gelen Kemal Işık yönetimindeki 41 SS 110 plakalı kamyonet, Durugöl Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride savruldu. Bu sırada kamyonet, karşı yönden gelen Ömer Serdaroğlu idaresindeki yolcu minibüsü ile çarpıştı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada kamyonette sıkışan sürücü Işık, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan 67 yaşındaki Kemal Işık, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan minibüs sürücüsü ile araçlardaki diğer 5 kişi, kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaza sonrası kapanan Karadeniz Sahil Yolu da araçların yoldan kaldırılmasıyla trafiğe açıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 

Metin Akyürek


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