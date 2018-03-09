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Ordu’da trafik kazası: 1 ölü...

Ordu’nun Altınordu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında genç kız yaşamını yitirdi.

Orduda trafik kazası: 1 ölü...

09 Mart 2018 00:46


Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. F.Y. isimli sürücünün kullandığı 34 NR 1068 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Esra Odabaşı'na (26) çarptı. Kaza sonrası ağır yaralanan genç kız, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki bir özel hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Genç kız, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Sürücü, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.  

Selim Kuşcu

 

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