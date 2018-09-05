Diğer
Kategoriler

Ordu'da trafik kazası: 1 ölü...

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti....

Orduda trafik kazası: 1 ölü...

05 Eylül 2018 21:33

Kaza, Fevziçakmak Mahallesi Otogar mevkisinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ünye istikametinden Fatsa istikametine seyir halinde gitmekte olan Necati Y. (71) idaresindeki 52 T 5062 plakalı ticari taksi, kontrolden çıkarak üst geçit altındaki kaldırıma çarparak karşı şeride geçti. Araçtan yola fırlayan taksi şoförü olay yerinde can verdi. 

Kaza sonrası haberi alan yakınları olay yerine geldi. Taksi şoförünün cansız bedeni savcının ilk incelemesinin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.  

Hamza Alp 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 27°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 29°C

  • Bursa

    Bursa 25°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç