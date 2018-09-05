Ordu'da trafik kazası: 1 ölü...

Kaza, Fevziçakmak Mahallesi Otogar mevkisinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ünye istikametinden Fatsa istikametine seyir halinde gitmekte olan Necati Y. (71) idaresindeki 52 T 5062 plakalı ticari taksi, kontrolden çıkarak üst geçit altındaki kaldırıma çarparak karşı şeride geçti. Araçtan yola fırlayan taksi şoförü olay yerinde can verdi.

Kaza sonrası haberi alan yakınları olay yerine geldi. Taksi şoförünün cansız bedeni savcının ilk incelemesinin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Hamza Alp