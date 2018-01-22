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Ordu'da trafik kazası: 1’i ağır 4 yaralı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Orduda trafik kazası: 1i ağır 4 yaralı

22 Ocak 2018 02:06

Kaza, Ordu'nun Fatsa ilçesi Samsun-Ordu Karayolu Kutlukent Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Engin Şenel yönetimindeki 52 KE 320 plakalı otomobil ile Ozan Yıldız idaresindeki 06 PAM 70 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, otomobillerde bulunan sürücüler ile İlker Taslak ve Şenol Başoda yaralandı. Yaralılar için çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerinden yardım istedi. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücülerden Ozan Yıldız’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza sonrası otomobilin birinde yangın çıktı ancak müdahale ile söndürüldü. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.  

Etiketler: fatsa, kaza, ordu

 

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