Cumhuriyet Meydanı’nda meydana gelen kazanın araçlardan birinin ani manevra yaparak karşı şeritten gelmekte olan araca çarpmasından kaynaklandığı öğrenildi.

Kazaya; M.D.’nin kullandığı 06 KKH 60 otomobil, K.A. yönetimindeki 61 AB 755 kamyonet ile sürücüsü henüz belirlenemeyen 52 LJ 655 plakalı cip karıştı. Kazada hafif şekilde yaralanan C.K. ve Ö.K. hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası bir müddet duran trafik, olay yerinin emniyet güçleri tarafında kontrol altına alınması sonucu yeniden açıldı.

Kaza anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.