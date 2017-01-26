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Ordu’da yaylada kayak keyfi

Ordu’da okulların yarıyıl tatilini fırsat bilen gençler, 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'na akın etti.

Orduda yaylada kayak keyfi

26 Ocak 2017 12:40

Okulların tatil olmasıyla birlikte 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası renklenmeye başladı. Kayak takımlarını alan gençler Çambaşı Yaylası'nda bulunan ve henüz açılışı yapılmayan kayak merkezi alanında tatilin tadını çıkarıyor.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, Çambaşı Yaylası'nın cazibesinin son dönemde hayli arttığını, yaz döneminden sonra kız turizminin de canlandığını belirtti. Kaya, “Okulların tatil olmasıyla birlikte gelen vatandaşlarımız kayak yaparak tatilin ve kışın tadını çıkarıyor. İsteyen vatandaşlarımız kızakla ya da uzmanlar nezaretinde kayak takımlarını kullanarak karda kaymanın keyfini çıkartıyor" dedi. 

Metin Akyürek
 


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