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Ordu'daki protokol kavgasının ardından flaş gelişme

Ordu'da Aybastı Güreş ve Kültür Festivali'nde protokol tribününde yaşanan arbedenin ardından Ordu Emniyet Müdürü Suat Çelik izne ayrılarak Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alınmasını talep etti.

Ordudaki protokol kavgasının ardından flaş gelişme

27 Temmuz 2017 00:07

Ordu'nun Aybastı ilçesi Perşembe Yaylası'nda güreş şenliklerinde, protokol tribününde Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, milletvekili koltuğuna oturan Emniyet Müdürü Suat Çelik'i kaldırmak istediği esnasında arbede yaşanmıştı. Yaşanan arbedenin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilerek Ordu'ya gelen 2 mülkiye başmüfettişi ile Aybastı Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma yürütürken, Emniyet Müdürü Suat Çelik bugün itibariyle izne ayrıldığını açıkladı.

Yazılı bir açıklama yapan Çelik, "Geçtiğimiz günlerde ilimiz Aybastı ilçesindeki Perşembe Yaylası şenliklerinde meydana gelen ve yaşanmasını asla arzu etmediğim nahoş olay sebebiyle; üstlenmiş olduğum görevin önemi ve devlet memuriyeti ciddiyeti gereği 27 Temmuz 2017 tarihi itibariyle senelik izne ayrılarak, İçişleri Bakanlığımızdan geçici de olsa Emniyet Genel Müdürlüğü emrinde görevlendirilmemi talep etmiş bulunmaktayım" dedi. 

Metin Akyürek
 

Etiketler: ordu, suat çelik


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