Ordu’dan Afrin’e PÖH timi

Ordu Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli 23 kişilik bir tim için Ordu Valilik Binası önünde uğurlama töreni düzenlendi. Uğurlama töreninde aileler ve vatandaşlar da katılarak, PÖH timi ile helalleşti. Valilik önünde toplu fotoğraf çekiminin ardından, ekip için daha sonra dualar edilip kurban kesildi. 23 kişiden oluşan ekip, valilik binası önünden Afrin’e gitmek üzere harekat etti.

Uğurlama törenine Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, aileler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Selim Kuşcu