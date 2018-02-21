Diğer
Kategoriler

Ordu’dan Afrin’e PÖH timi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Afrin’de yürüttüğü ‘Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak için Ordu’dan bir tim Polis Özel Harekat (PÖH) ekibi yola çıktı.

Ordudan Afrine PÖH timi

21 Şubat 2018 15:48

Ordu Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli 23 kişilik bir tim için Ordu Valilik Binası önünde uğurlama töreni düzenlendi. Uğurlama töreninde aileler ve vatandaşlar da katılarak, PÖH timi ile helalleşti. Valilik önünde toplu fotoğraf çekiminin ardından, ekip için daha sonra dualar edilip kurban kesildi. 23 kişiden oluşan ekip, valilik binası önünden Afrin’e gitmek üzere harekat etti.

Uğurlama törenine Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, aileler ve çok sayıda vatandaş katıldı. 

Selim Kuşcu

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç