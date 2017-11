Ordudan atılan o yarbay CHP’ye üye oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM’deki grup toplantısında yaptığı konuşmada, CHP’ye katılan eski Yarbay Mehmet Alkan’ın bir OHAL KHK’sı ile ordudan atıldığını hatırlatarak, “Kardeşi şehit olan bir subay bir KHK ile ordudan atılıyorsa, bütün şehit yakınlarına, gazilere sesleniyorum, bu tabloyu içinize sindiriyor musunuz? Bu tabloyu içinize sindiremiyorsanız yarın önünüze sandık gelecek elinizi vicdanınıza koyacaksınız ve oyunuzu öyle kullanacaksınız. Gazilere ve şehitlere sahip çıkmak her namuslu vatandaşın görevidir” diye konuştu.

“BÜTÜN GAZİLERİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ”

Gazilere yönelik saldırıya değinen Kılıçdaroğlu, “Herkesin gözü önünde iki gazimizi darp edebiliyorlar. Cesareti kimden alıyorlar, bunun sorgulanması lazım. Vicdan sahibi herkese sesleniyorum. A partisi b partisi değil, vicdan sahibi herkese sesleniyorum. Gazileri darp etmek nedir? Sen eğer arabana binip, rahatlıkla bu ülkede geziyorsan o gazilerin sayesinde geziyorsun. Bütün gazilerimize sahip çıkacağız. Onlara kalkan her el millete kalkmış eldir. Havuz medyasından bir köşe yazarı gazilere şaklaban diyecek kadar aklını yitirmiş. Aslında kendisi bir şaklaban. Kimsin sen gazilere bunu diyorsun? Gazete sahibi ve yazarları ne yapacak çok merak ediyorum. Merak ediyorum, iktidar kanadı, Başbakan, AK Parti’nin Genel Başkanı ne yapacak? Yeri geldiğinde bizi en acımasızca şekilde eleştiriyorlar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar biz gazilerimize, şehitlerimize sahip çıkacağız” ifadelerini kullandı.

“SINAV SİSTEMİ HER BAKAN DEĞİŞTİĞİNDE DEĞİŞİYOR”

Son günlerde eğitimle ilgili, sınavlarla ilgili ciddi bir tartışma olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, “Devlet akılla yönetilir, bilgiyle, birikimle, sabırla, ortak akılla yönetilir. Eğer bir karar alacaksanız oturur bakarsınız, alacağım kararın sonuçları ne olur diye. Oturup tartışacaksınız. İşi bilenle tartışacaksınız, birden fazla kişi ile bir araya geleceksiniz bu kararın yansımaları ne olur diye. Şu geldiğimiz hale bakın, sınav sistemi her bakan değiştiğinde değişiyor. Bir sistem her bakan değiştiğinde değişiyorsa o sistem milli değildir. Çünkü bakana göredir. Ama bakanlığın adı Milli Eğitim Bakanlığı. Aileler de perişan, çocuklar ne olacak diyor. Çocuklarımızın iyi okullarda okumasını isteriz. Dünyayı, çevrelerini sorgulamalarını isteriz. Çocukların da hakları var, o hakların neler olduğunu öğretmek isteriz. İyi öğretmenlerin çocuklarımızı eğitmesini isteriz. Adı Milli Eğitim ama bu bakanlık milli değildir. Bir sabah kalktık 15 Eylül 2017 Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Genel Başkanı dedi ki ‘Başbakana söylerim TEOG kalkar.’ Bütün velilere sesleniyorum, senin çocuğun bu kadar değersiz mi? Aradan 87 saat geçtikten sonra Milli Eğitim Bakanı taksi durağında TEOG’un kaldırıldığını açıklıyor. Böyle bir sistem, devlet yönetimi olabilir mi? Neye göre koydun neye göre kaldırıyorsun” değerlendirmesinde bulundu.

TEOG yerine geçecek modeli Bakan Yılmaz’ın açıkladığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, “Açıklamasında tarihi bir hata yaptı. Aslında bir gerçeği ifade etti. öğrencilerin yüzde 10’unun nitelikli okullara, merkezi sınavla alınacağı öngörülmüştür dedi. Yani okulların yüzde 10’u nitelikli, yüzde 90’ı niteliksiz okullar. Milli Eğitim Bakanı itiraf ediyor" açıklamasında bulundu.

“CHP NE YAPACAK?”

Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

"Eleştiriyoruz da ne yapmamız lazım. Veliler de bekleyebilirler CHP ne yapacak nasıl yapacak? Siz neyi öneriyorsunuz diye soracak. Süratle bir milli eğitim şurası toplanmalı. Bütün taraflar şuraya davet edilmeli. Devlet ortak akılla yönetilir. Eğitim şurasını toplayacağız, herkesi davet edeceğiz. Biz Finlandiya’da reformu yapan bakan yardımcısını Türkiye’ye davet ettik. Liyakat esasına dayalı bir sisteme dönmek zorundayız. Öğretmenlerin yetiştirilmesiyle ilgili özel çaba harcamalıyız. Bir diğer maddemiz taşımalı eğitime son verilmesi. Nerede çocuk varsa orada okul ve orada öğretmen de olacak” dedi.

“İSYAN ETMENİZE GEREK YOK YARIN ÖNÜNÜZE SANDIK GELECEK, DEMOKRATİK YOLLARDAN HESABINI SORACAKSINIZ”

Et ithalatıyla da ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, “Et ithal ediyorlar. Onların deyimi ile kemiksiz lop et ithal ediyorlar. Bununla eti ucuzlatacaklar. İlk et ithalatı 2010 yılında başladı. 2017’deyiz. 7 yıldır et ithal ediyorlar, 7 yıldır bu ülke pahalı et yiyor. 2 mağazada etleri satacaklar. 70 bin kasap ayakta isyan ediyor. Niye isyan ediyorsunuz? İsyan etmenize gerek yok yarın önünüze sandık gelecek, demokratik yollardan hesabını soracaksınız” şeklinde konuştu.

CAM FİLMİ YASAĞI

Bir yönetmelik yayınlandığını ve otomobillere cam filminin serbest bırakıldığını, 5 milyon vatandaşın arabasına cam filmi taktırdığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, aradan bir yıl geçmeden kararın değiştiğini anlattı. Kılıçdaroğlu, “Cam filmi takılması yasak dediler. sökmezseniz cezası 427 lira, söküm parası da 150 lira. Niye serbest bıraktılar, niye yasakladılar? Açıklayan var mı, yok. O 5 milyon vatandaşıma sesleniyorum, bunlar Türkiye’yi yönetemezler. Senin cebine el attılar. Şimdi ben bunun hesabını sana sandıkta soracağım diyeceksin” ifadelerini kullandı.

“GEL İSTİFA EDEN VEYA GÖREVDEN ALINAN BELEDİYE BAŞKANLARI İÇİN ERKEN SEÇİM YAPALIM”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasına şöyle devam etti:

“Belediye başkanlarını istifa ettirdiler. KHK ile bazılarını görevden aldılar yerlerine kayyum atadılar. ‘Gel 17 ay beklemeyelim, erken seçime gidelim’ dedik yerel yönetimlerde. Demokrasinin namusunu kurtaralım diye. Gelmediler, kaçtılar. Hayatımda milli iradeden korkup kaçan bir genel başkan görmemiştim, onu da görmek bana nasip oldu. Şimdi teklifi biraz daha yumuşatıyorum, kaçmasın diye. Gel, istifa eden ve görevden alınan belediye başkanları için erken seçim yapalım. Milli iradeye saygı gösterelim. Özel düzenleme yapalım. Niçin korkuyorsun niçin kaçıyorsun? Hodri meydan demeye devam edeceğim.”

“Referandumda ’evet’ deyin Türkiye uçacak dediler” ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, “Evet Türkiye uçtu. Dolar, terör hepsi uçtu” dedi.

“VERGİ CENNETLERİNDE KİMİN NE KADAR PARASI, ŞİRKETLERİ VAR ORTAYA ÇIKSIN DİYE ARAŞTIRMA ÖNERGESİ VERECEK”

Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

“Ne diyorlar, ey vatandaş vergini öde, altınlarını çıkar, döviz varsa bozdur. Siyasetçi halka örnek olmak zorundadır. Halktan bir şey istiyorsan önce kendin yapacaksın. Sen niye vergi ödemiyosun? Niye şirketini Malta’da vergi cennetlerinde kuruyorsun? Vatandaşa vergini öde diyorsun. Ama sen başka yere götürüyorsun. Yastık altından altınları çıkar lafı, ekonomi yönetilmediği zaman ortaya çıkar. Sen niye dövizini bozdurmuyorsun? Niye yurt dışındaki bankalarda dövizini tutuyorsun. Bu soruyu herkesin kendi vicdanına sorması lazım. Başbakan çocuklarım dahil herkesin hesabı incelensin diyor. Başbakan Binali Yıldırım’a içten teşekkürlerimi sunuyorum. Özgüveni dolayısıyla da teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi arkadaşlarım vergi cennetlerinde kimin ne kadar parası, şirketleri var ortaya çıksın diye araştırma önergesi verecek. Umuyorum, Başbakan verdiği sözün arkasında durur. Biz de ekonomi tarihimizin arkasındaki karanlık noktaları aydınlatmış oluruz. Görelim bakalım vatandaş Türkiye’de vergi verir sen vergi ödememek için yurt dışında şirketler kurarsın. Hepsini masaya yatıracağız.”

ESKİ YARBAY MEHMET ALKAN, CHP’YE ÜYE OLDU

Öte yandan şehit olan kardeşinin cenazesinde gösterdiği tepkiyle gündeme gelen ve KHK ile TSK’dan ihraç edilen eski Yarbay Mehmet Alkan, CHP’ye üye oldu. Kılıçdaroğlu, grup toplantısındaki konuşması öncesinde Alkan’a parti üyelik rozetini taktı.