Diğer
Kategoriler

Ordu’dan bir talihli daha çıktı

Milli Piyango İdaresi’nin yılbaşı özel çekilişinde çeyrek bilete isabet eden büyük ikramiyenin yanı sıra yine çeyrek bilete isabet eden 5 milyon liralık biletin bir talihlisi de Ordulu çıktı.

Ordudan bir talihli daha çıktı

02 Ocak 2018 16:39

Yılbaşı özel çekilişinde 5 milyon lira 2551923 numaralı çeyrek bilete isabet etti. Çeyrek biletlerden birisi Ordulu tır Şoförü Mutlu Gökmen Kaya’ya çıktı. Ordu’da yıllardır tır şoförlüğü yapan 5 yıllık evli ve 2 çocuk babası Mutlu Gökmen Kaya, Ankara’ya giderek Milli Piyango Genel Müdürlüğünden 1 milyon 250 bin lirasını aldı.

Mutlu Kaya, ilk etapta bir Range Rower aldığını belirterek, “Yıllardır Range Rover hayalim vardı, onu gerçekleştirdim. Ordu’dan lüks bir daire alacağım. Yeni Orduspor'a 50 bin TL bağış yapacağım, tır şoförlüğüne devam edeceğim” dedi. 

Metin Akyürek

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç