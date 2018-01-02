Ordu’dan bir talihli daha çıktı

Yılbaşı özel çekilişinde 5 milyon lira 2551923 numaralı çeyrek bilete isabet etti. Çeyrek biletlerden birisi Ordulu tır Şoförü Mutlu Gökmen Kaya’ya çıktı. Ordu’da yıllardır tır şoförlüğü yapan 5 yıllık evli ve 2 çocuk babası Mutlu Gökmen Kaya, Ankara’ya giderek Milli Piyango Genel Müdürlüğünden 1 milyon 250 bin lirasını aldı.

Mutlu Kaya, ilk etapta bir Range Rower aldığını belirterek, “Yıllardır Range Rover hayalim vardı, onu gerçekleştirdim. Ordu’dan lüks bir daire alacağım. Yeni Orduspor'a 50 bin TL bağış yapacağım, tır şoförlüğüne devam edeceğim” dedi.

Metin Akyürek