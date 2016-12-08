Suriye’nin Cerablus şehrinde yaşayan insanların giyim, kırtasiye, spor, okul, tamir malzemesi gibi ihtiyaçlarını karşılamak üzere toplanan yardım malzemeleri Cerablus’a gönderildi. Yardım malzemelerini taşıyan tırın Cerablus’a hareketi öncesinde Bahçelievler Mahallesi Tayfun Gürsoy Parkı’nda tören düzenlendi. Burada düzenlenen törene, Vali İrfan Balkanlıoğlu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Vali Yardımcısı Mehmet Erhan Türker, İl Emniyet Müdürü Suat Çelik, daire müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz törende yaptığı konuşmada, Suriye’de bir zulüm yaşandığına dikkat çekerek, “Biz bu alanda daha önce Büyükşehir Belediyesi olarak tüm ilçe belediyelerimizle birlikte yine sivil toplum örgütlerimizle birlikte 10’a yakın tır göndermiştik. Daha sonra 3 tır daha gönderdik Cerablus merkeze ve oradaki kardeşlerimize yardım amaçlı. Bugün de valiliğimizin himayesinde, sivil toplum örgütlerimiz, gönüllü kuruluşlarımızın da yardımları ve bizim de kısmı katkımızla birlikte yine mevsimin ihtiyaçlarına cevap verecek mahiyette daha ziyade giyecek ve o bölgedeki şuan ihtiyaç duyulan giyim eşyalarını içerisinde barındıran bir tır daha var gönderiyoruz. O bölgede çok ciddi bir zulüm yaşanıyor. Bizim kardeşlerimiz olan Suriye’deki Cerablus’la özdeşleşmiş Halep’teki o zulmü basından yakından takip ediyorsunuz. Özellikle Birleşmiş Milletlerin geçen iki gün önce almış olduğu Çin ve Rusya’nın veto yetkisini kullanmak suretiyle iptal ettirdiği insanlığa yardım teşebbüsünün merkezi Halep biliyorsunuz. Dünya Halep’e yardım etmek istedi ama Çin ve Rusya veto hakkını kullandı. Halep’teki insani yardıma engel oldular. Bizim sivil toplum örgütlerinin orada çok ciddi bir gücü var. Başta İHH olmak üzere devletimizin bir takım birimleri Kızılay dahil olmak üzere sivil toplum örgütlerimizle iç içe olmak kaydıyla bizim gönülden az bile gözükse de iyi niyetli teşebbüsümüzü karşılığı bu TIR’ımızın kazasız bir şekilde oraya ulaşmasını ben temenni ediyorum. O topraklar bizim için önemli” dedi.



“Kafirler dünyaya kan kusturuyor”

Törende bir konuşma yapan Vali İrfan Balkanlıoğlu, toplanan bu yardımların küçük bile olsa Cerablus’ta yaşayanlar için son derece önemli ve büyük bir yardım olduğunu belirtti. Cerablusluların duasını almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Vali Balkanlıoğlu, “Azeri şairimiz Bahtiyar Vahapzade bir şiirinde şöyle diyordu. ‘Dünyanın neresinde bir duman tütse, bil ki orada bir Müslüman yanir’. Şairimizin de dediği gibi dünyanın neresinde bir duman tütse maalesef orada ya bir Müslüman yanıyor, ya bir Müslüman ölüyor, ya da yerinden, yurdundan ediliyor” dedi.

Vali Balkanlıoğlu, şöyle devam etti:

“Kuran-ı Kerim’de ayet var. Şöyle diyor ayette; ‘Kafirler, siz onlardan olmadıkça, asla ve asla mutlu olmazlar’. Dolayısıyla Suriye’de nedense alavere, dalavere edilerek Müslümanların sırtına kabak patlıyor. Terörist diyorlar, başka şeyler diyorlar, uyduran, yapan, eden, dünyaya getiren, onları silahlandıran da kendileri. Onları bahane ederek, saldıran, sınırları değiştiren, insanlığı yok eden, katleden, yine kendileri. DAEŞ Suriye’de, Irak’ta kan kusturuyor, zulüm ediyor, adam kesiyor. Peki bu silahları kendimi yapıyor? DAEŞ’e kim veriyor bu silahları? Bu silahları veren de, o örgütleri kurduran da onlar. Bu sayede dünyanın önemli bölgelerine, stratejik bölgelerine saldırma hakkı elde etmiş oluyorlar. Ve o bölgede özel çıkarlarını korumak için Müslümanlar içerisinde çıkardıkları fesat sayesinde çok rahat ediyorlar. Öyle fitneler bırakıyorlar ki, yüzler yıl sürecek cinayetler, kavgalar, birbirlerini assın kessin kendileri rahat etsinler. Dolayısıyla sömürsünler. Biz elhamdülillah iyi gibi gözüküyoruz. Ancak birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmediğimiz sürece bakın işte 15 Temmuz hadisesi şayet milletimizin basireti olmasaydı Suriye’den kötü olabilirdik yani. Bu da bir oyunun parçasıdır. Bunu da görmek lazım.”

Yardımda bulunan kişi ve kurumlara teşekkür eden Vali Balkanlıoğlu, “Ben, Allah razı olsun diyorum Ordu halkından. Geçmişte de tırlar dolusu yardım malzemesi göndermiştik Suriye’nin değişik yerlerine. Bayırbucak Türkmenlerine göndermiştik. Toplanan bu yardımlar, bizim için küçük bir şey ama Cerablus’ta yaşayanlar için son derece önemli ve büyük bir yardım. Onların duası bize yeter. Büyükşehir Belediye Başkanımıza, ticari odamıza, borsamıza, Milli Eğitime, Müftülüğümüze, Gençlik Spor İl Müdürlüğümüze, destek veren bütün kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından yardım tırı Cerablus’a uğurlandı. Cerablus’a gönderilen yardım tırında Ordu Büyükşehir Belediyesi, İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Ordu Organize Sanayi Müdürlüğü, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası, Ordu Ticaret Borsası, Tuhafiyeciler Odası, Ayakkabıcılar Odası, hayırsever iş adamları ve vatandaşlar tarafından bağışlanan giyim malzemesi, kırtasiye malzemesi, spor malzemesi, okul tamir malzemesi, okul sırası, masası ve tahtası yer alıyor.