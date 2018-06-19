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Orduevi karşısında şüpheli bebek arabası alarmı

Antalya’da bir kadın tarafından orduevi karşısına bırakılan bebek arabası ile çanta polisi alarma geçirdi. Bomba imha uzmanı tarafından kontrol edilen bebek arabasında herhangi olumsuz duruma rastlanmazken arabanın yanındaki çantadan ise bebek bakım malzemeleri ile kıyafetleri çıktı.

Orduevi karşısında şüpheli bebek arabası alarmı

19 Haziran 2018 15:44

Olay, bugün 12.20 sıralarında Elmalı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki orduevi karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde terk edilmiş bebek arabası ile yanında çanta gören vatandaşlar durumu polis bildirdi. Bölgeyi MOBESE kameralarından inceleyen ekipler, yanında bebek olmayan siyah giyimli kimliği henüz tespit edilemeyen bir kadının, cadde üzerine bebek arabasıyla çanta bıraktığını görünce alarma geçti. Araç ve tramvay trafiğini kapatan ekipler, çevre güvenliğini alarak bomba imha uzman ekibi talep etti. Kısa süre sonra olay yerine gelen uzman ekipler, özel kıyafet giyerek şüpheli bebek arabasıyla, çanta üzerinde arama yaptı. Uzmanın araması sonucu bebek arabasında herhangi bir tehlikeli duruma rastlanmazken, çantanın içerisinden de biberon, bebek maması, su ve bebek kıyafetleri çıktı. 

Çevredeki vatandaşlar ile turistler yaşananları dikkatle izledi. Yaklaşık 45 dakika kapatılan cadde ise tekrar trafiğe açılırken, bebek arabasıyla çanta polis merkezine götürüldü. Çantayı bıraktığı öne sürülen kadını arama çalışmaları ise devam ediyor.  

Suat Metin

 

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