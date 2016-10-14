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Orduevi önünde peçeli erkek alarmı

Adana'da orduevi etrafında peçeli erkek bir şahsın uzun namlulu silahla dolaştığı ihbarı üzerine polis alarma geçti. Çelik yelek kuşanan ekipler, uzun namlulu silahlarla çevrede şahsı aradı.

Orduevi önünde peçeli erkek alarmı

14 Ekim 2016 11:41
Orduevi önünde peçeli erkek alarmı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesine bağıl Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir vatandaş, orduevi etrafında peçeli, elinde uzun namlulu olan bir şahıs gördü. Vatandaş, hemen 155 polis imdat hattını arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine terörle mücadele şube müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. Orduevi önüne gelen polisler, burada uzun namlulu silahlarla önlem aldı. Terör ekipleri ise ara sokaklarda peçeli şahsı aramaya başladı. Orduevi girişinde nöbet tutan askerlere de konu bildirilerek önlemlerin artırılması istendi. Polis, bir süre orduevi yakınlarındaki apartmanlarda bile arama yaptı. Ancak peçeli erkek şahsa ulaşamadı. Polis, orduevine yakın yerlerdeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde bir kara peçeli şahsın orduevi etrafında dolaştığı tespit edildi. Polis bu tespit üzerine çevrede araştırmasına devam ediyor. Ayrıca orduevi önünde polis geniş güvenlik önlemi de aldı. 

Fatih Keçe

Etiketler: adana, peçeli erkek


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