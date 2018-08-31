Ordulu balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi

Bu sezon hamsinin ve palamudun bol olacağından ümitli olan balıkçılar, son hazırlıklarının ardından denize açılarak ava başladı. Yalıköy Mahallesi’nde bulunan balıkçılar da ailelerine veda ederek limandan denize açılarak sezonu açtı. Balıkçı Mustafa Mollaoğlu, "Vira Bismillah" diyerek yeni balıkçılık sezonuna başladıklarını belirterek, “Ordulu balıkçılar olarak denize çıkıyoruz. Bu yıl ki sezondan çok umutluyuz. Palamut ve hamsi bolluğunun yanı sıra çinekop balığı da çok olacak. Tüm Türkiye balık yedirmek için bizler av yasağının bitimine kadar denizde olacağız. 40 tayfamızla beraber denizde nasibimizi arayacağız. Bütün çeşit balıklar Karadeniz’de bulunuyor. Palamuttan çok umutluyuz. Ülkemiz insanın taze balık yemesi için biz varız. Güzel bir balık ülkesine sahibiz. Ülkemizin her denizinde balık olacak ama en çok Karadeniz Bölgesi'nde av olacak. Ailelerimizden uzak av yasağı bitimine kadar avlanmaya devam edeceğiz” dedi.

Mollaoğlu, “İlk tuttuğumuz balıklardan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere vekillerimize, MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye kargo aracılığı ile göndereceğiz” diye konuştu.

Kazasız belasız bir sezon geçirmek istediklerini belirten balıkçı Abdullah Mollaoğlu ise, “Vatandaşlarımıza bol ve ucuz balık yemesi için denizlerde olacağız. En büyük beklentimiz ve en büyük dileğimiz budur. Denizde palamut balığının çok olduğunu biliyoruz. Bereketli bir palamut ve istavrit sezonu geçirmeyi planlıyoruz. Hamsi için ise bir şey diyemiyorum. Hamsi ne çıkarsa o kadar tezgahlarda yerini alacak ”diye konuştu.

Ahmet Altay

