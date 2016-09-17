Edinilen bilgiye göre, Ayvalı Mahallesi'nde 06 FY 1852 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Ali İhsan Eruzun'a (55) 52 BR 345 plakalı aracıyla yol kenarında bekleyen Musa V. (44) tarafından tabanca ile ateş açıldı. Kurşunların isabet ettiği Ali İhsan Eruzun ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Kumru Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eruzun, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ankara'da iş adamı olduğu öğrenilen Eruzun'un cesedi hastane morguna kaldırılırken, Musa V. gözaltına alındı.

Ali İhsan Eruzun ile Musa V. arasında daha önceden husumet bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.