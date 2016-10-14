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Ordulu şehit kuzeniyle aynı kaderi paylaştı

Mardin-Diyarbakır karayolunda askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Ordulu Yunus Kaymak’ın (20) baba evinde yas var. Terhisine 3 ay kala şehit olan Kaymak’ın kuzenin de 2009 yılında terhisine 3 ay kala şehit olduğu ortaya çıktı.


14 Ekim 2016 18:15

8 kardeşin en küçüğü olan ve terhisine 3 ay kalan Yunus Kaymak’ın ailesine şehitlik haberini Akkuş Kaymakamı Hüseyin Atilla, Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci ve Akkuş Garnizon Komutanı Jandarma Üsteğmen Barış Ünver verdi. Şehidin babası Cemil Ünver kararı metanetle karşılarken, Kaymakam Hüseyin Atilla’ya “Sizi uzaktan görünce oğlumun şehit olduğunu hemen anladım. Ne yapalım kaderimiz bu imiş, vatan sağ olsun” demesi duygusal anların yaşanmasına sebep oldu. Cemil Kaymak, protokol ile birlikte gelen diğer askerleri kucaklayarak “Siz benim oğlumsunuz, gelin yanımda oturun” diyerek askerleri yanına oturttu.
Hıçkırıklara boğulan şehidin annesi Şehri Kaymak’ı Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci teskin etmeye çalıştı.
Şehit Yunus Kaymak’ın 2009 yılında Tokat'ın Reşadiye ilçesindeki terörist saldırı sonucu şehit olan 7 askerden Ordulu Jandarma Er Kemal Bide'nin kuzeni olduğu ortaya çıktı. Terhisine 3 ay kalan şehit olan teyzesinin oğlu olan şehit Jandarma Er Kemal Bide ile aynı kaderi paylaşan Yunus Kaymak da terhisine de 3 ay kala şehit düştü.

Metin Akyürek
 

Etiketler: ordu, şehit


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