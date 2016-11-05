Resmi rakamlarla 511 bin, gayri resmi rakamlarla yaklaşık 700 bin Ordulunun yaşadığı İstanbul’da düzenlenen ‘Ordu Tanıtım Günleri’ ilginç görüntülere sahne oluyor. Ordu’daki belediyelerin stantlarını ziyaret eden İstanbul’da yaşayan Ordulular, Ordu’yu simgeleyen yöresel objelerin yanında saatlerce oturarak, sohbet ederek memleket hasretini gideriyorlar. Zaman zaman duygusal anlarında yaşandığı stantlarda yapılan sohbetlerde hatıralarını anlatan Ordulular, memleket özlemini her fırsatta dile getiriyorlar.

Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, düzenlenen etkinlik ile İstanbul’daki Ordulularla her fırsatta bir araya geldiklerini ve hasret giderdiklerini belirterek, “Özellikle Ordu evlerinden oluşan stantlara büyük ilgi var. Bu stantlarda kurulan yer sedirlerine oturanlar dakikalarca kalkmıyor, adeta çocukluklarını yaşıyor, özlemlerini gideriyorlar. Gurbette yaşayan hemşehrilerimiz ile nostaljik bir ortamda oturup hem çalışmalarımızı hem de bundan sonraki hedeflerimizi paylaşıyoruz” dedi.

Metin Akyürek