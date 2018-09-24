Ordu'nun yeni Büyükşehir Belediye Başkanı belli oldu

Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi yeni başkanı seçmek için olağanüstü toplandı. 2. Meclis Başkanı Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar başkanlığında yapılan toplantıda AK Parti Grubu Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş'ı aday gösterdi. CHP grubu, Tekintaş'a karşı Hasan Karamustafaoğlu'nu aday çıkardı. CHP Grup adına konuşan Meclis Üyesi Selim Mercan, oylamanın kapalı kabinde yapılmasını teklif etti. Meclis, iç tüzükte böyle bir maddenin olmadığını gerekçe göstererek Mercan'ın teklifini kabul etmedi. Bunun üzerine CHP Meclis Üyeleri salonu terk etti.

Daha sonra üyeler, kendilerine dağıtılan pusulaları zarfa koymak suretiyle oylarını kullandı. Yapılan oylama sonrası Engin Tekintaş, kullanılan 67 oyun 66'sını alarak başkan seçildi, 1 oy ise boş çıktı.

"BU YOLUN ADI HİZMETTİR”

Seçimin ardından Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Engin Tekintaş mecliste bir teşekkür konuşması yaptı. Konuşmasında ilk olarak, eski Başkan Enver Yılmaz'a hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Başkan Tekintaş, hizmetlerin aynı hızla devam edeceğine işaret ederek, “Uzun süre siyasette bulunmuş birisi olarak, bizim imtihanımız bu. Halka hizmet, gönül almak, doğru istikamette yola devam etmek ve AK Partimizin, Cumhurbaşkanımızın, genel merkez yürütme kurulu üyelerimizin, milletvekillerimizin, belediye başkanlarımızın, meclis üyelerimizin, il ve ilçe başkanlarımızın ve bütün herkesle birlikte bir bütünlük içerisinde bu halka hizmet edere, gönül ve dua almak üzere çıktığımız yolun adı bu hizmettir” dedi.

Başkan Tekintaş, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bugün, kıymetli belediye başkanımızın istifası üzerine boşalmış olan bu görevi, öncelikle Cumhurbaşkanımız ve genel merkezimizin yapmış olduğu çalışmalar sonucu takdir ediliş şekliyle bugün AK Parti'li üyelerimiz CHP ve MHP'lilerden oluşan bu meclisten, katılanların biraz önce ilan ettiği şekilde, yüzde 99'u nispetinde verilmiş olan karar doğrultusunda şu an itibari ile sizlerin huzurunda bu şehrin büyükşehir belediye başkanı olarak sizlere hizmete başlamış bulunuyoruz. Bu vesileyle salonda bulunan tüm meclis üyelerimize, belediye başkanlarımıza ve herkese gönülden teşekkür ediyorum. Bu inancımızı bundan sonraki süreçte sizlerle birlikte hizmetin devamı, milletimizin özellikle gönül ilişkisini doğrudan kurarak devam ettirmemiz gerekiyor. İnanıyoruz ki, Türkiye'nin AK Parti'ye ne kadar çok ihtiyacı varsa, ilimizdeki büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarımız olmak üzere hepimizin bu yapıya sonsuz ihtiyacı var. Türkiye değişiyor ve gelişiyor. Özellikle ülkemizi rahatsız eden hususlarda mücadele ediyor. Bu gelişime engel olmak isteyenlere karşı Cumhurbaşkanımızın dik duruşu ile bu duruşu sergilemeye devam ediyor."

"BU GÖREVİ MİRAS OLARAK DEĞİL, HİZMETİN DEVAMI İÇİN ALDIK”

Başkan Tekintaş, üstlendiği görevi bundan sonraki süreçte en iyi şekilde sürdüreceklerini aktararak, "Miras olarak değil, hizmetin devamı olarak almış olduğumuz bu görevi, sizlerle birlikte en iyi şekilde sürdürmememiz gerekiyor. Bunun için kol kola kucaklaşarak, canı gönülden hizmetleri geleceğe taşıyacak hizmetlerin en kolay yolu, birlikte yola devam. Aslında geriye doğru baktığınızda, 2014 yılının gerisine doğru gidince bir kıyaslama yapsanız, değişimi fark edeceksinizdir. Aldığımız görevin ağırlığını ve sorumluluğunu biliyoruz. Bu görevin bize verdiği yükümlülüğün getireceği neticelerin halkımız açısından çok mükemmel olacağını da biliyoruz. Çıtayı yok yüksek tuttuk, o çıtayı daha da yükseğe taşıma görevi hepimizin" diyerek teşekkürlerini iletti.

Konuşmanın ardından Tekintaş, katılımcılar ile birlikte fotoğraf çekildi.