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Orduspor’a 80’den sonrası yaramıyor

Orduspor, bu sezon 80. dakikadan sonra gol yediği 6 maçta 12 puan bıraktı.

Orduspora 80den sonrası yaramıyor

13 Aralık 2016 14:05

Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Orduspor, 16. hafta sonunda aldığı 5 galibiyet 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet ile birlikte topladığı 11 puanla ligin 17. sırasında bulunuyor. İki hafta üst üste kendi sahasında mücadele veren Orduspor, bu 2 maçta galibiyet yüzü göremedi. Orduspor sahasında oynadığı 2 karşılaşma da 80. dakikadan sonra gelen gollere engel olamazken, bu karşılaşmalarda 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı ve kendi sahasındaki 2 maçta 5 puan bıraktı.

Orduspor 2016-2017 sezonunda çıktığı 16 karşılaşmada rakiplerine 22 gol atma başarısı gösterirken attığı 22 gole karşılık kalesinde 25 gol gördü. 16 hafta sonunda 20 puan toplayan Karadeniz ekibi lige eksi 9 puan ile başlaması sebebi ile puanı 11’de kaldı. Mor-beyazlılar bu sezon kalesinde gördüğü 25 golün 6’sını 80. dakikadan sonra kalesinde gördü. Orduspor 80. dakikadan sonra gol yediği 6 maçta ise 12 puan kaybetti. Mor-beyazlılar bu maçlarda 12 Bingölspor’dan dakika 90’da, Ankara Adliyespor’dan dakika 82’de, Düzyurtspor’dan dakika 80’de, Orhangazispor’dan dakika 89’da, Elaziz Belediyespor’dan dakika 90’da ve son olarak Diyarbekirspor’dan dakika 87’de skoru koruyamayarak 80. dakikadan sonra toplamda 6 gol yedi.

Orduspor 80. dakikadan sonra gol yediği 6 maçta ise 1 galibiyet 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı. 

Doğan Arzık

Etiketler: orduspor


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