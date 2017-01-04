Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarımın geliştirilmesi amacı ile üreticilere her yıl çeşitli destekleme ödemeleri yapmaya devam ediyor. Türkiye'de tarımın geliştirilmesi açısından büyük öneme sahip olan desteklemelerden Ordu'da payını aldı. 2016 yılında Ordu'ya 326.3 milyon TL destek verildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Ordu Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kemal Yılmaz, "Ordu'da tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için önem taşıyan destekleme ödemelerinden üreticilerin en üst seviyede yararlanabilmesi için gerekli tüm çalışmaları yaptık. Bu çalışmalar sonucunda Ordulu üreticilerimize 2016 yılında yaklaşık 326.3 milyon TL destekleme ödemesi yapıldı" dedi.

Aslan payını fındık aldı

2016 yılında Ordu'ya yapılan tarımsal desteklemelere açıklık getiren ve en fazla ödeminin fındık tarımına verildiğinin altını çizen Yılmaz, "2016 yılında bitkisel üretime yönelik desteklemelerden Fındık Alan Bazlı Desteklemesi için 2016 yılında 116 bin 208 üreticimize 276.5 milyon TL destekleme ödemesi yapıldı. Ayrıca ek başvuru sürecinde 2 bin 600 üreticimizin başvurusu alındı ve bu üreticilerimize de 4 milyon TL destekleme ödemesi ilerleyen günlerde yapılacak. Aynı zamanda yıl içerisinde mazot ve kimyevi gübre desteklemesi için başvuruda bulunan yaklaşık 120 bin üreticimize 20 milyon TL destekleme ödemesi yapıldı. İyi tarım ve organik tarım yapan üreticilerimize 2016 yılında 1 milyon TL destekleme ödemesi verildi" diye konuştu.

Genç çiftçilere 6.48 milyon TL destek

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın başlattığı 'Genç Çiftçi' projesi kapsamında Ordulu birçok üreticiye destekleme yapıldığını ifade eden Ordu Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kemal Yılmaz, "Bakanlığımız tarafından 2016 yılında başlatılan 'Genç Çiftçi' projesi kapsamında Ordu'da 216 genç çiftçimize tamamı hibe olacak şekilde kişi başına 30 bin TL destekleme ödemesi gerçekleştirildi. 11 genç çiftçimiz bitkisel üretime yönelik sundukları projeleri için toplam 330 bin TL’lik hibe desteğinden yararlandı ve 205 genç çiftçimize ise sundukları hayvancılık projeleri için toplam 6.15 milyon TL’lik hibe desteği aktarıldı. Böylece genç çiftçiler için verilen destek tutarı tamamı hibe olmak üzere 6.48 milyon TL olarak gerçekleşti" şeklinde konuştu.

Hayvancılık 15 milyon TL destek aldı

Tarım alanında yapılan desteklemelerin yanı sıra hayvancılık alanında da önemli gelişmelerin yaşandığını aktaran Yılmaz, "2016 yılında hayvancılığa verilen destek sadece genç çiftçi projeleri ile sınırlı kalmayıp bunun dışında önemli destekleme ödemeleri de yapıldı. Bu kapsamda arılı kovan desteklemesi yönünden 2 bin 448 arıcılık işletmesine yaklaşık 5.5 milyon TL, buzağı ve çiğ süt desteklemesine başvuruda bulunan bin 855 işletmeye yaklaşık 410 bin TL, koyun yetiştiriciliği yapan 893 işletmeye yaklaşık 1.9 milyon TL Anaç Koyun Desteği, halk elinde ıslah projesi kapsamında 80 küçükbaş hayvancılık işletmesine yaklaşık 606 bin TL, DOKAP illerinde uygulanmakta olan ahır-ağıl yapımına yüzde 50 hibe desteği kapsamında yıl içerisinde projesi tamamlanan 6 ahır için 420 bin TL olmak üzere 2016 yılında hayvancılıkla uğraşan üreticilerimize toplam 15 milyon TL destekleme ödemesi yapıldı" ifadelerini kullandı.

Tarım ve hayvancılık dışında danışmanlık ve depolama gibi alanlara da destekleme yapıldığını vurgulayan Ordu Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kemal Yılmaz, şunları kaydetti: "2016 yılında ayrıca Tarımsal Yayım ve Danışmanlık hizmetleri kapsamında danışmanlık hizmeti veren kurum ve kuruluşlara 3.9 milyon TL, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yatırımlara yüzde 50 hibe desteği ile yatırımcılara 2.2 milyon TL, mera Islah çalışmaları, su ürünleri, çiftlik muhasebe veri ağı, arıcılık alt yapısının geliştirilmesi ve ürün çeşitlendirmeye yönelik değişik kalemlerden üreticilerimize ise yaklaşık 1.3 milyon TL destekleme ödemesi yapıldı."

Doğan Arzık