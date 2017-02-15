Fatsalı Salih-Firdevs Aşan çiftinin oğlu İsmail Aşan ile Finlandiyalı Vihtori Tonnes- Maila Annel Savisto çiftinin kızı Anni Kaarina Sammi’nin nikah töreni Fatsa Belediyesinde gerçekleşti. Çiftlerin nikah memurluğunu Fatsa Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Yusuf Başta yaparken, nikah şahitliklerini Ayşe İnoğlu ile Sinan Doyan gerçekleştirdi.

Çok şaşırdı

Fatsa Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Yusuf Başta nikah merasiminde ilk önce tercüman aracılığı ile Finlandiyalı gelinden ‘evet’ onayı aldı ve daha sonra da damat İsmail Aşan’dan ‘evet’ onayını aldı. Bu sırada Türk adeti olan nikahta ayağa basma durumu yaşandı. Bu anda neler olduğunu anlamaya çalışan Finlandiyalı gelinin çok şaşırdığı gözlendi. Nikah töreninin sonunda damat ile gelin birbirlerine yüzüklerini taktı.

Insagram'da tanıştılar

Fatsalı damat İsmail Aşan Finlandiyalı gelin Anni Kaarina ile Instagram aracılığı ile tanıştığını belirterek, “Buradan bir süre yazıştıktan sonra Anni Kaarina’yı Türkiye’ye davet ettim. Anni Kaarina ablası ile birlikte Alanya’ya geldi. Burada bir süre birbirimizi tanıdıktan sonra evlenmeye karar verdik” dedi.

Anni Kaarina Sammi de hem eşini hem de ailesini çok sevdiğini belirterek, Türk yemeklerinin hepsini çok sevdiğini ve yavaş yavaş Türkçe öğrenmeye çalıştığını söyledi.

Ahmet Altay