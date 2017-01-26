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Ordu’ya şehit ateşi düştü

Fırat Kalkanı Herakatı’nda Suriye’nin El Bab kentinde terör örgütü DEAŞ unsurlarıyla çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Kerem Çalışkancı’nın acı haberi memleketi Ordu’nun Fatsa ilçesindeki ailesine ulaştı. Oğlunun şehit olduğu haberini alan baba fenalaşınca hastaneye kaldırıldı.

Orduya şehit ateşi düştü

26 Ocak 2017 07:12
Ordu’ya şehit ateşi düştü - Tıkla İzle

Fırat Kalkanı Harekatı’nın sürdürüldüğü Suriye’nin El Bab kenti yakınlarında terör örgütü DEAŞ ile çıkan çatışmada Ordulu Uzman Çavuş Kerem Çalışkancı şehit oldu. Kerem Çalışkancı’nın acı haberi Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan ve askeri yetkililer tarafından Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Bahçeler Mahallesi’nde ikamet eden babası Ahmet Ali Çalışkancı’ya verildi. Oğlunun şehadet haberini alan baba Çalışkancı fenalaştı. Sağlık ekipleri tarafından evde yapılan ilk müdahalenin ardından Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılan baba Ahmet Ali Çalışkancı tedavi altına alındı.
Şehidin annesinin İstanbul'daki akrabalarının yanında olduğu, oğlunun şehadet haberini henüz almadığı öğrenildi. Şehidin cenazesinin Nerede defnedileceği ise aile ile görüşüldükten sonra netlik kazanacak. 

Ahmet Altay

Etiketler: Fırat Kalkanı Herakatı, ordu, şehit


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