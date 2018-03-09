Ordu’ya turist akını |Ordu haberleri

Halen Sakarya Valisi olan İrfan Balkanlıoğlu’nun Ordu Valiliği döneminde başlayan tanıtım çalışmaları olumlu sonuçlar vermeye devam ediyor. Özellikle serin iklimi tercih eden Körfez ülkelerine yönelik tanıtım çalışmaları karşılığını verdi. Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre Ordu’ya 2016 yılında ziyaret eden yerli turist sayısı 552 bin 420 iken bu sayı 2017 yılında 637 bin 25’e çıktı. Yine 2016 yılında Ordu’ya gelen yabancı turist sayısı 50 bin 46 iken bu sayı 2017 yılında 67 bin 664 oldu. Bu durumda 2016 yılında Ordu’ya gelen yerli ve yabancı turist sayısı toplamda 602 bin 466 iken bu sayı 2017 yılında 704 bin 689’a ulaştı. Böylece 2017 yılında Ordu’ya ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısı bir önceki yıla göre yüzde 18 artış gösterdi.

“Tanıtım faaliyetleri meyvelerini verdi”

Ordu Valisi Seddar Yavuz, son bir yılda Ordu’ya gelen turist sayısının yüzde 18 arttığına dikkat çekerek, son dönemde yapılan tanıtım faaliyetleri meyvelerini vermeye başladığını söyledi. Vali Yavuz, “Gerek Ordu’yu ziyaret eden gerekse konaklayan yerli ve yabancı turist sayısında büyük bir artış yaşandı. Turizm destinasyonlarına ulaşımı sağlayan altyapı ve yapımı devam eden yolların tamamlanması, alt yapı eksikliklerinin giderilmesiyle birlikte ilimizi ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısı daha da artacaktır. Karadeniz turizm pastasından hak ettiğimiz payı alabilmenin çabası ve uğraşı içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Metin Akyürek

