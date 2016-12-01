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Ordu’ya yeni atamalar

İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirleri Atama ve Yer Değiştirmesi Kararnamesi’ne göre Ordu’ya 3 vali yardımcısı, 1 hukuk işleri müdürü ve 6 ilçe kaymakam atandı. Aynı kararnamede 3 vali yardımcısı, 5 ilçe kaymakamı başka ilçelere tayin edildi.


01 Aralık 2016 11:41

Kararnameye göre Ordu Vali Yardımcılıklarına Sinop Vali Yardımcısı Ekrem Yaman, Altıeylül Kaymakamı Bayram Gale, Bilecik Kaymakamı Ekrem Ballı, Ordu Valiliği Hukuk İşleri Müdürlüğü’ne ise Manisa Vali Yardımcısı Yakup Tat getirildi.
Ayrıca Ünye Kaymakamlığı’na Boyabat Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Gürgentepe Kaymakamlığı’na Burdur Valiliği Kaymakam Adayı Abdülkadir Umut Kasman, Çatalpınar Kaymakamlığı’na Kaymakam Adayı Suat Hatam, Kabataş Kaymakamlığı’na Ulubey Kaymakamı Emrullah Temizkan, Çamaş Kaymakamlığı’na Saraykent Kaymakamı Murat Kaplay ve Akkuş Kaymakamlığı’na Balya Kaymakamı Hakan Balsüzen atandı.

3 vali yardımcısı gitti
Ordu Vali Yardımcısı Adnan Türkdamar Niğde Vali Yardımcılığı’na, Ordu Vali Yardımcısı Halil Karbuz Mersin Vali Yardımcılığı’na, Ordu Vali Yardımcısı Niyazi Erten ise Şenol Esmer’den boşalan Altınordu Kaymakamlığı’na, Akkuş Kaymakamı Hüseyin Atilla Batman Valiliği Hukuk İşleri Müdürlüğü’ne getirildi.
Altınordu Kaymakamı Şenol Esmer Ankara Gölbaşı Kaymakamlığı’na, Kumru Kaymakamı Ahmet Ali Özdemir Tokat-Almus Kaymakamlığı’na, Çamaş Kaymakamı Hasan Gökpınar Samsun-Kavak Kaymakamlığı’na, İkizce Kaymakamı Yusuf Turan ise Hassa Kaymakamlığı’na tayin edildi. 


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