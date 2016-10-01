31 Temmuz günü Ordu’nun Mesudiye ilçesi Topçam bölgesinde 3 askerin şehit edilmesi ve 2 askerin yaralanmasının ardından bölgeye geçici görevle takviye gönderildi. İzmir’den Ordu’ya geçici görevle takviye olarak gelen jandarma özel harekat timleri de sürdürülen operasyonlarda yer aldı. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kaldığı Marmaris’teki otele saldıran darbeci askerleri yakalayan İzmir Bornova Komando Tugayı’nda görevli JÖH timleri, Ordu’nun Gölköy ilçesinde konuşlanarak Fatsa ve Mesudiye komandolarıyla birlikte operasyona çıkarak, kaçan teröristlerin peşine düştü.

29 Eylül Perşembe gecesi Ordu-Sivas Koyulhisar sınır hattında arama-tarama faaliyeti yürütürken gece saat 22.00 sıralarında Mesudiye Arpaalan Mahallesi arasında yer alan Kalınpazar Yaylası’nda terörist grupla karşılaşan jandarma timleri girdikleri çatışmada 6 PKK’lı teröristi ölü ele geçirdi. jandarma komando timi, olayın ardından geçici görev yerleri Gölköy ilçesine girişlerinde vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Askere coşkulu uğurlama

İzmir 2. Jandarma Komando Tugay Komutanlığı emriyle Bornova Jandarma Komando Alay Komutanlığı’ndan Kurban Bayramı öncesi arefe günü Gölköy ilçesine gelen ve 20 gündür kırsal alanda sürdürülen operasyonlarda görev alan 75 kişilik komando timi, Ordu’daki görevlerini tamamladılar. Görevlerini tamamlamanın mutluluğu içerisinde İzmir Bornova’daki görev alanlarına dönen askerleri yüzlerce vatandaş uğurladı. Vatandaşlar, yola çıkmadan askerlere baklava ziyafeti verdiler. Vatandaşlar, dualarla yola çıkan askerlere ilçe çıkışına kadar eşlik ettiler.

Metin Akyürek