Org. Akar, bayrak öperken görüntülenen 2 kuzeni ödüllendirdi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, programları dahilinde kuvvet komutanları ile birlikte Elazığ’a geldi. Vali Çetin Oktay Kaldırım tarafından karşılanan Genelkurmay Başkanı Akar, valilik önünde polis mangasını selamladı. Şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Kaldırım'la bir süre makamda görüşen Akar, daha sonra Türk bayrağını öperken güvenlik kamerası tarafından görüntülenen ve İhlas Haber Ajansı'nın gündeme taşıdığı amca çocukları 11 yaşındaki Elif ve Rabia Aktaş'la görüştü.

Çocuklarla sohbet eden ve hediyeler veren Akar, ailelerine de, "Tebrik ediyorum, çocuklarınızı çok iyi yetiştirmişsiniz" dedi.

Elazığ'daki temaslarını tamamlayan Akar, daha sonra kentten kuvvet komutanları ile birlikte ayrıldı.

Vali: "Genelkurmay Başkanımız çocuklarımızı tebrik etti"

Elif ile Rabia Aktaş’ın birer kahraman olduklarını belirten Vali Çetin Oktay Kaldırım, “29 Ekim’i coşkuyla kutlamıştık. Ama en büyük coşkuyu iki kızımız sadece bize değil, Türkiye’ye vermiş oldu. Görüntüleri de herkes gördü. Bayrağı görüyorlar ve son derece içtenlikle öpüyorlar. Biz bunu görünce çok duygulandık. Onları, ailelerini tebrik etmek ve ödüllendirmek için buraya davet ettik. Kızlarımızın da hedefi büyük. Öğretmen olmak istiyorlar. İnşallah nasip olur. Kendilerini bilgisayarla ödüllendirdik. Ama bugün şanslarına Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanları geldi. Kendileri için çok güzel oldu. Ödüllerini de onlardan aldılar. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, kızlarımızı ve ailelerini de tebrik etti” dedi.

Bayrağı öptüğü için çok mutlu olduğunu ve duygulandığını ifade eden Elif Aktaş ise, "Çok heyecanlandım. Hepsine teşekkür ediyorum. Şansımıza Genelkurmay Başkanımız buradaydı. Mutluyum" diye konuştu.

Bayrağı öptüğü için çok sevindiğini dile getiren Rabia Aktaş ise duygulu olduğunu ifade etti.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Kovancılar İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün demir kapısına asılan Türk bayrağını gören 11 yaşındaki Elif ile Rabia Aktaş'ın bayrağı öpüp ayrılması güvenlik kameralarına yansımıştı. İHA tarafından servis edilen çocukların bayrağı öpme görüntüsü izleyenleri duygulandırmış, sosyal medyada da geniş yer bulmuştu.

Kamil Can Kılıç - Zafer Demirbaş