Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) 16 Aralık 2016 tarihindeki ziyaretle ilgili yapılan açıklamada, Harekat komuta merkezini ziyaret eden Orgeneral Akar’ın, Suriye ve Irak’taki son gelişmeler ile terörle mücadele harekâtını yerinde incelediği, bölgede bulunan komutanlıklardan son duruma yönelik değerlendirmeleri aldığı kaydedildi.

Meşru müdafaa kapsamında icra edilen Fırat Kalkanı Harekatının, hudut güvenliğinin sağlanması açısından önemini vurgulayan Orgeneral Akar’ın; uluslararası barış ve güvenliğe tehdit oluşturan DEAŞ terör örgütü ile mücadele, bölgede terörün yerleşik hale gelmesinin önlenmesi ve istikrarın sağlanması açısından da hayati bir görev icra edildiğini ifade ettiği bildirildi.

Akar’ın, ayrıca ülkelerini terk etmek zorunda kalan Suriyeli göçmenlerin kendi topraklarına dönerek huzur içinde yaşamasının sağlanmasının bölgenin normalleşmesine katkı sağlayacağını da belirttiği ifade edildi.

Açıklamada, "Gaziantep Valiliğini de ziyaret eden Orgeneral Akar, şu anda el Bab bölgesinde çok zor şartlar altında icra edilen operasyonda büyük bir kahramanlık ve fedakârlık örneği göstererek görevlerini ifa eden personeli, özverili çalışmaları ve gayretlerinden dolayı kutlamış; ilaveten asker, jandarma, polis, güvenlik korucusu, tüm güvenlik güçlerinin omuz omuza, yakın iş birliği içinde sürdürdüğü teröristle mücadele harekâtının da sonuna kadar aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğini ifade etmiştir" denildi.