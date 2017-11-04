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Org. Akar, Hakkari’de temaslarda bulundu

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Hakkari’nin Yüksekova ve Şemdinli bölgelerinde bulunan birlik, karakol ve üs bölgelerinde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Org. Akar, Hakkaride temaslarda bulundu

04 Kasım 2017 21:44

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte Hakkari’nin Yüksekova ve Şemdinli bölgelerinde bulunan birlik, karakol ve üs bölgelerinde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Bu kapsamda Orgeneral Akar ve beraberindeki heyet, Hakkari/Şemdinli kırsalında 2 Kasım 2017 tarihinde meydana gelen ve 8 personelin şehit olduğu hain saldırıyla ilgili olarak bölgede incelemelerde bulundu. Orgeneral Akar, şehit olan 6 Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin görev yaptığı Büyüktepe Hudut Karakolunu ziyaret etti ardından Toklu köyüne giderek 2 güvenlik korucusunun ailelerine ve köy halkına taziyede bulundu.

Etiketler: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, hakkari

 

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