Türk Silahlı Kuvvetleri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın Kara Kuvvetleri Komutanı ile birlikte 20 Aralık 2016 tarihinde Hatay ve Kilis bölgelerinde denetleme ve ziyaretlerine devam ettiğini bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, “Orgeneral Akar öğleden önce 39’uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı/İskenderun’da denetleme ve incelemelerde bulunmuş, ardından Hatay Valiliğine bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Öğleden sonra Gülbaba/Kilis’te bulunan 3’üncü Hudut Taburunda denetleme ve incelemelerde bulunan Orgeneral Akar, müteakiben Kilis’te bulunan Harekat Merkezini denetlemiş, Fırat Kalkanı Harekatı hakkında son duruma yönelik bilgi ve değerlendirmeleri almıştır” denildi.

Uğur Kan Yüksek