TSK, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Pakistan’a resmî ziyaretine ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, Orgeneral Akar’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Pakistan Cumhurbaşkanı Mamnoon Hussaın ve Başbakan Muhammad Nawaz Sharıf ile görüşmede bulunduğu, ardından ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Pakistan Ulusal Meclisi ve Senato ortak oturumuna hitabında Erdoğan’a eşlik ettiği bildirildi. Programın öğleden sonraki kısmında ise Akar’ın Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Raşid Mahmud ve Pakistan Kuvvet Komutanları ile savunma sanayii alanında iş birliğinin geliştirilmesi, ortak üretim, teröristle mücadele ve askeri eğitim hususlarında bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılması maksadıyla bir görüşme gerçekleştirildiği kaydedildi.