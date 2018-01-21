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iha.com.tr »
Gündem »
Org. Akar, Suriye sınırında
21 Ocak 2018 15:45
Org. Akar, Suriye sınırında
Genelkurmay Başkanı Akar, Afrin harekâtını denetlemek için Hatay'da.
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21 Ocak 2018 15:45
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