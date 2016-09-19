19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Genelkurmay Başkanlığı Atatürk Kültür Sitesinde Gaziler Günü Töreni düzenlendi. Törene, Kurtuluş Savaşı, Kıbrıs Barış Harekatı, terörle mücadele ve 15 Temmuz gazileri ile yakınları katıldı. Törende konuşma yapan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, “Milli birliğimizi ve bölünmez bütünlüğümüzü hedef alan, bütün terör örgütlerine karşı ordu millet kaynaşmasının en güzel örneği olan ve aynı zamanda peygamber ocağı olarak anılan TSK, sivil-asker aynı amaca yönelik olarak büyük bir uyum ve koordinasyon içerisinde jandarma, polis ve korucularımızla omuz omuza vatan topraklarında bir tek terörist dahi kalmayıncaya kadar mücadeleye devam edecektir. Menfur 15 Temmuz girişiminden çok kısa bir süre sonra başlayan Fırat Kalkanı Operasyonu hudutlarımızın ve komşu ülke insanları ile birlikte milletimizin güvenlik ve huzuru için hayati öneme sahiptir. TSK ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin hiçbir ülkenin toprağında gözü yoktur. Sadece meşru müdafaa hakkımızı kullanarak güvenliğimizi sağlamak istiyoruz. TSK, kendisine tevdi edilen her türlü vazifeyi içindeki hainler temizlendikçe dahada güçlenerek büyük bir özveri ve başarıyla yerine getirmektedir” ifadelerini kullandı.

İlker Turak