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Org kutusunda uyuşturucu sevkiyatı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde, polisin durdurduğu bir otobüsün bagajında org kutusu içinde 7 kilo 630 gram toz esrar ele geçirildi.

Org kutusunda uyuşturucu sevkiyatı

08 Mayıs 2017 10:52

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü, Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda uygulama başlattı. Polis, Batman’dan İstanbul’a giden bir şehirlerarası yolcu otobüsünü şüphe üzerine durdurdu.

Polis hassas burunlu narkotik köpeğinin de katılımıyla otobüs içinde ve bagajda arama yaptı. Yapılan aramada köpek, bir org kutusuna tepki verdi. Polis, org kutusunu açtığında içinde 7 kilo 630 gram toz esrar ele geçirdi.

Polis, otobüs muavini ve sürücüsü ile görüştüğünde, kutuyu Batman’da bir kişinin "Bunda org var İstanbul’da bir arkadaş alacak" diye verdiğini öğrendi. Org kutusuna ve esrara el konulurken, esrarı Batman’dan teslim eden ve İstanbul’da alacak kişiyi bulmak için çalışma başlatıldı.

Etiketler: org kutusu


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