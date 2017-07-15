Organ bağışlayanlara ücretsiz mezar

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz ayı 14. Birleşiminin 1. Oturumunda görüşülen, “Organ bağışında bulunan vatandaşlarımıza vefat etmiş olması durumunda, müracaatları halinde Derecik Mezarlığı’nda ücret alınmadan mezar yeri tahsis edilmesi” teklifi ile komisyonlardan havale edilen toplam 50 gündem maddesi görüşüldü. 3 madde oy çokluğu, 47 madde ise oy birliğiyle kabul edilerek, meclis tarafından karara bağlandı. En çok dikkat çeken gündem maddesi ise organ bağışında bulunan vatandaşlara ücretsiz mezar yeri tahsis edilmesi maddesi oldu. Madde, tüm partilerinin meclis üyelerinin ‘evet’ oyuyla kabul edilerek karara bağlandı.

Gündem maddesinin kabulünden sonra konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Vekili Turan Çakır, "Vatandaşlarımızın organ bağışı konusunda duyarlılığı oldukça arttı ve her geçen gün de artmaya devam ediyor. Ülkemizde sağlık sektörü çok gelişti. Organ nakli konusunda da Türkiye, dünyadaki sayılı ülkelerden bir tanesi konumunda. Devletimizin bu konudaki altyapısı, dünyadaki çoğu gelişmiş ülkeden yukarıda. Biz de başkanımızın talimatıyla farkındalık oluşturmak için organ bağışı gerçekleştiren vatandaşlarımıza bu şekilde jest yapalım dedik. Bunun maddi bir değeri yok ama farkındalık oluşturmak için meclisimizde bu kararı aldık. Bütün meclis üyeleri de bu karara destek verdi. Bu karar başka illere de örnek olacaktır. Biz organlarını bağışlayan insanların hakkını ödeyemeyiz ama bir nebze de olsa onlara katkıda bulunmayı istedik. Bu husus, organlarını bağışlayan vatandaşlar için geçerli olacak. Organ bağışında bulunup da organ nakli gerçekleşmeyen kişiler için bu durum söz konusu değil" dedi.

Madde hakkında konuşan diğer meclis üyeleri de, aldıkları bu karar ile birlikte organ bağışına teşvik konusunda örnek olduklarını söyledi.

Erdi Demür