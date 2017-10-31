Organ nakli bekleyenler için koşacaklar

Medicana Sağlık Grubu, 5 Kasım tarihinde Caddebostan Sahili'nde 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında düzenleyeceği ''Hayat Kurtarmak İçin Yarıştayız'' koşusu ile Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre sayısı 24 bini aşan nakil ihtiyacındaki hastaya umut olacak. Medicana Çamlıca Hastanesi'nin önderliğinde bu yıl 3'üncü kez gerçekleştirilecek etkinlikte katılımcıların, Caddebostan Sahili'nde kurulacak 5 km'lik bir parkurda koşacağı belirtildi. Yarışı ilk üçte tamamlayan katılımcılara altın, bronz, ve gümüş madalya verileceği ifade edildi.