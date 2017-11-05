Organ nakli bekleyenler için koştular

Medicana Çamlıca Hastanesi, Caddebostan sahilinde 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında bu yıl 3'üncü kez "Hayat Kurtarmak İçin Yarıştayız" koşusu düzenledi. Organ bağışında farkındalık oluşturmak için düzenlenen koşuya yüzlerce vatandaş katılım gösterdi. Caddebostan sahilinde kurulan 5 kilometrelik parkurda koşucular, nakil bekleyenler için yarıştı. Gerçekleşen koşu ile Sağlık Bakanlığının verilerine göre sayısı 24 bini aşan nakil ihtiyacındaki hastaya umut olması hedefleniyor. Ayrıca etkinlik alanında kurulan çadırlarda kan bağışı, organ bağışı ve kök hücre bağışı için kayıtlar alındı. Koşuda Yalçın Doğu 1'inci, Ahmet Yılmaz 2'nci, Kemal Pekdemir ise 3'üncü oldu.

"Herkesin aileleriyle organ bağışını konuşmasını istiyorum"

Organ nakline dikkat çeken Medicana Çamlıca Hastanesi Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. Çağatay Aydın, "Her yıl 3-9 Kasım tarihleri arasında ülkemizde Organ Nakli Haftası olarak çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu hafta kapsamında hastane olarak koşu etkinliği düzenledik. Amacımız, Türkiye'de organ naklinin önemini insanlara anlatmak. Organ bağışının ülkemizde çok iyi olduğunu söyleyemeyiz. Organ bağışının sayısı az, hastanede beyin ölümü gerçekleşen hastalardan elde edilen organların bağışı da az. Ülkemizde ne yazık ki canlıdan yapılan organ nakilleri daha fazla. Çünkü talep çok, organ sayısı az. Herkesin aileleriyle bu durumu konuşmasını, organ bağışı niyetiniz varsa öncelikle ailelerinize anlatmanızın öneminin altını çiziyorum. Beyin ölümü gerçekleştiğinde aileye ve birinci derece yakınlara soruluyor; bağışlıyor musunuz ya da bağışlamıyor musunuz?" ifadelerini kullandı.

"Nakil bekleyen hastalara umut olabilmek için farkındalığı spor etkinliği ile birleştirmek istedik"

Organ bağışı konusunda yeterli durumda olmadığımızın altını çizen Medicana Çamlıca Hastanesi Genel Müdürü Murat Kaya, "Türkiye'de yaklaşık 25 binden fazla hasta organ bağış bekliyor. Bu sayı her geçen gün artıyor. Nakil bekleyen hastalara umut olabilmek için farkındalığı spor etkinliği ile birleştirmek istedik. Bu yıl 3'üncüsünü yaptık. Farkındalık konusunda ne kadar adım atarsak kendimizi o kadar mutlu sayacağız. Organ bağışının ne demek olduğunu bağışı bekleyen daha iyi bilir. O yüzden sağlamken, bağış bekleyen hastaların bir miktar yardımcı olabilmek için bu tip etkinliklerle farkındalık oluşturuyoruz. Onlara organlarımızı sağlıklıyken bağışlayalım ki öldükten sonra organ bağışı bekleyen hastalara umut olsun" şeklinde konuştu.

Koşuya Bursa'dan katılan ve 1'inci olan Eczacı Yalçın Doğu, "Organ bağışını önemsiyoruz. Kime, neyin, ne zaman gerekeceği belli olmuyor. Yedek parçalar hiçbir zaman asıllarını tutmuyor. Bu insandan kaynaklı olabilir. Yapılan düzenli kan bağışı, sürekli yerini bulur. Bursa'dan buraya bu farkındalığı vurgulamak için geldik. Keyifli bir yarış oldu. Güzel bir gündü. Organlarınızı bağışlayın diyoruz. Her zaman herkese, gün gelir size lazım olur" diye konuştu.

Koşuya katılan Hamza Deniz Beşiktaş, "Organ ve kan bağışında farkındalık için geldik. Hocalarımızın sayesinde buradayız. Çevrede çok hasta insan var. Onların halini anlıyorum ve bu konuda yardımcı olmak için geldik. Elimden geldiği kadar bu tür etkinliklere katılacağım. Hastalara Allah'tan şifa diliyorum. Zor bir durum olsa gerek" dedi.

Etkinliğe, Sağlık Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Valiliği, Spor Genel Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Türkiye Atletizm Federasyonu, Türk Kızılayı, TÜRKÖK, Kadıköy Belediyesi ve bir radyonun destek verdiği belirtildi.

Adem Gürer - Mustafa Biçer - Murat Ergin