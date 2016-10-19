Bursa'da dün evinde fenalaşan 76 yaşındaki M.K. Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşa bağlı beyin kanaması geçirdiği tespit edilen ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan M.K..'nın bu akşam beyin ölümü gerçekleşti. Ailesinden alınan izin ile M.K.'nın, karaciğeri Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde organ nakli bekleyen bir hastaya, böbrekleri ise birisi özel bir hastanede organ bekleyen bir kişiye umut olurken, diğer böbreğin sahibi de organ nakil sisteminden yapılacak eşleştirmeye göre belirlenecek.

Organ nakli hakkında bilgi veren Çekirge Devlet Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü Op. Dr. Timur Didinen, hastanın 76 yaşında bir bayan olduğunu belirtirken, hastanın yaşa bağlı beyin kanaması nedeniyle beyin ölümünün gerçekleştiğini belirtti. Ailesinden alınan onayla organ nakli için harekete geçtiklerini belirten Didinen "Hastanın karaciğer ve iki böbreğini alacağız. İnşallah yarından itibaren üç kişiye takılacak bu organlar. Karaciğer Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, bir böbrek Bursa'da özel bir hastaneye gidecek. Diğer böbrek henüz eşleştirilmedi" dedi. Çekirge Devlet Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü Op. Dr. Didinen 2016 yılında 24'üncü donör operasyonuna girdiklerini belirtti.

Cengiz Gündüz