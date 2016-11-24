TÜBİTAK tarafından onaylanan 680 bin TL bütçeli, "Zeytin Budama Atıkları ve Hayvan Gübresinden Üretilen Kompostun Gemlik Çeşidi Zeytin Ağaçlarının Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisinin Farklı Sulama Programları Altında Belirlenmesi" adlı Organik Zeytin Gübresi Projesi, Prof. Dr. Haluk Başar'ın danışmanlığında yürütülecek. Proje, zeytin ağaçlarından alınan verimi artırırken, üretim maliyetlerini de azaltacak.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, Uludağ Üniversitesi işbirliğiyle hazırlanan proje kapsamında, zeytin budama atıkları ve organik hayvan gübresinden oluşan organik gübre üretimi gerçekleştireceklerini söyledi. Asa, “Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi işbirliği ile hayata geçireceğimiz projenin hazırlık aşaması tamamlanmış olup, proje için TÜBİTAK'tan destek çıkmıştır. Amacımız, üreticinin organik gübre ihtiyacını karşılamak ve zeytin ağaçlarında verimi artırarak üretim maliyetlerini düşürmektir. Marmarabirlik Yönetim Kurulu olarak bu proje ile üreticilerimizin sorunlarına geçici çözümlerden ziyade köklü çözümler üretmeyi hedefliyoruz. Projeyi sahiplenerek her zaman üreticinin yanında olan AK Parti Bursa Milletvekili Sayın Hüseyin Şahin'e de verdiği desteklerden dolayı ayrıca teşekkür etmek isterim” diye konuştu.

Proje 3 yıl sürecek

Önümüzdeki günlerde projenin hayata geçirilmesi için uygun bahçe tespiti yapılacağını ifade eden Asa, 3 yıl süreli projenin tamamlanmasının ardından organik gübre üretim tesisi kurularak seri üretime geçileceğini bildirdi.

Başkan Asa, organik gübrenin üretici ortaklar için hem verim hem de maliyetler yönünden önemli faydalar sağlayacağını vurgulayarak, şöyle devam etti:

“Proje, üreticilerimizin doğru gübreleme yapmasını teşvik etmek, aynı zamanda verimi artırarak üretim maliyetlerini azaltmak ve refah seviyelerini yükseltmek amacıyla gerçekleştirilecektir. Proje ile çevreye zarar vermeden toprak için son derece yararlı olan organik gübre üretilecektir. Bu sayede, atıkların çevreye olan olumsuz etkileri de azaltılmış olacaktır. Organik gübrenin her yıl kullanılmasıyla zeytin bahçelerinde kimyasal gübre kullanımının azalacağı öngörülmektedir.

Ağaç başına verim artacak

Bununla birlikte, Marmarabirlik, öncelikle ortaklarına, sonra diğer üreticilere yönelik gübre üretim tesisleri kurmayı da planlamaktadır. Organik gübre, ticari değeri nedeniyle Marmarabirlik için ilave gelir getirici bir faaliyet alanı oluşturacaktır. Bölgedeki zeytin üreticileri için sulama programı önerebilmek mümkün olacak, aynı zamanda sulamanın zeytin üretimindeki önemi de belirlenecektir. Sonuç olarak proje tamamlandığında, zeytin üretiminde ağaç başına verimin artması ve dolayısıyla karlılığın yükselmesi beklenmektedir."

Süleyman Aydın