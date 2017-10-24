Organik incir pekmezi yapımının püf noktaları |İncir pekmezi nasıl yapılır?

Mandalina, portakal, kivi, nar, incir, üzüm, kiraz, ceviz ve daha birçok ürünün organik olarak üretilerek yurt içi pazarda alıcı bulmasına olanak sağlayan, Kazdağları’nın eteklerindeki Havran’da zeytin hasadına başlanırken, incir hasadı geçtiğimiz hafta sona erdi. İlçedeki çok sayıda zeytin bahçesinin çevre sınırlarında bulunan incir ağaçları, zeytin çiftçisine ek gelir getiriyor. İncir meyvelerinin büyük bir bölümü toptancı hallerine satılıyor ve bir kısmı da incir pekmezi yapılmak üzere ayrılıyor.

E-87 yolu üzerinde oluşturduğu organik bahçe, ilçeye özgü ürünlerin üretim hanesi ve satış ofisinde onlarca çeşit ürünle ilgilenen Ömer Acar isimli girişimci, geleneksel incir pekmezi yapımının püf noktalarını anlattı. Acar, “Doğal güzellikleri ve organik ürünleriyle Havran, Körfezin incisidir. İlçemizde zeytincilikle birlikte meyve ve narenciye üretimi de oldukça fazladır ve Havran’ın ürünleri ülke çapında her zaman kaliteli ve organik olarak bilinir. Ben burada hem üretim hem satış yapmaktayım. İlçemizde yetişen her türlü meyve ve narenciyeyi geleneksel yöntemlerle halkımıza sunmaya çalışıyorum. İlçemizde sıkça bulunan incirin hasadı bitti. İlçemizde çok kaliteli çıkan incirler artık kurutuluyor. Kuru incir çok faydalıdır. Ama kuru inciri pekmeze dönüştürdüğümüzde hem faydaları daha da artıyor, hem de farklı bir lezzet ortaya çıkıyor. İsteyen herkes geleneksel incir pekmezini mutfaklarında yapabilir. Topladığımız kuru veya yaş incirlerimizi ön yıkamadan geçirdikten sonra keserek ikiye ayırıyoruz. Sonrasında yeniden yıkıyoruz ve bir tencereye koyup, üzerini kapatacak şekilde su koyuyorsunuz. İyice kaynadıktan sonra incirleri süzgeçten geçirerek süzüyorsunuz. Geri kalan ballı incir suyunu da kaynatmaya devam ediyorsunuz. Pekmez kıvamına gelene kadar savurma usulüyle kaynatınız. Sonrasında da cam kavanozlara koyup yenmeye hazır hale getirmiş olursunuz. Biz burada kaynatma işini geleneksel olarak, zeytin odununda ve kazanlarda yapıyoruz. Tadı bu nedenle daha iyi oluyor. Artık insanlar hep fabrikasyon ürünlerle, doğallıktan uzak beslenir duruma geldi. Bu nedende birçok hastalıklar ve sağlık sorunları ortaya çıkıyor. Doğal gıda ürünlerine dönersek, doğal yöntemlerle gıdalarımızı kendimiz üretebiliriz. Bilmeyecek bir şey yok. İstenildiği zaman yapılabilir. Böylelikle hem ülke ekonomisine ve aile bütçenize katkı sağlarsınız, hem de sağlıklı olursunuz. İncir pekmezi yiyin sağlıklı kalın” diye konuştu.

İncir pekmezinin faydaları

Şifa kaynağı besinler arasında olduğu bilinen incir pekmezi, birçok hastalığa karşı koruyucu olmakla birlikte, hücre yenileyici maddeleri içinde barındırıyor. İncirin faydaları arasında taze ve özellikle kuru incirin yenilmesiyle insan bedeninin hücreleri yenilenir. Uzmanlara göre incir, içerdiği yüksek oranlardaki protein, vitamin ve minerallerle hücrelerin yenilenmesini sağlayan bir besin ve içerdiği yüksek orandaki liflerle bedene giren kolesterolün kana karışmadan atılmasını sağlıyor. Sindirimi kolaylaştıran incirin, bedeni bakterilere karşı koruyan etkileri de biliniyor.

İçerdiği yüksek orandaki kalsiyum ve fosforla kemik ve dişlerin oluşumu ile sağlıklarını garantilerken, diğer besinlerdekine göre daha kolay sindiriliyor. Süt içemeyen kişilerin incir yemeleri öğütlenir. Ayrıca incirin, içerdiği ’benzaldehit’ adlı maddeyle kanserli hücrelerin büyümesini önlediği, kansere karşı etkili olduğu bilimsel olarak kanıtlanmış durumda. Kuru incirin badem ile yenildiği zaman sinir sistemini yatıştırdığı biliniyor ve her gün bir iki tane yenilmesi öneriliyor.

Geleneksel yöntemlerle üretilen organik incir pekmezinin kilosu, Balıkesir ve çevresinde 40 ile 50 lira arasında satılıyor.



Müjgan Özbek

